نائب: محافظ كركوك السابق مطلوب للقضاء وعلى الحكومة التحرك للقبض عليه ومحاكمته

2019/06/17 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس:

طالب النائب عن أئتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، ان يكون للحكومة الاتحادية موقف جاد وواضح اتجاه عودة محافظ كركوك السابق الى كردستان امام مرأى الجميع وهناك ملفات وقضايا ضده، مشيرا الى ان محافظ كركوك نجم الدين كريم توجد عليه عدة ملفات اختلاس وقضايا اخرى في النزاهة لذلك يجب ان يقدم امام القضاء العراقي حتى يحاكم جراء ماقام به طيلة فترة تسنمه منصب محافظ كركوك

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي حصلت عليه "الاتجاه برس"، اين موقف الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي من محافظ كركوك وهو الان يتواجد في اربيل يمارس حياته الطبيعية بالرغم من وجود العديد من ملفات الفساد المتهم بها والتي يجب ان يحاكم عليها من خلال مثوله امام القضاء العراقي وبدون اي مجامله من قبل اي جهة كانت

واضاف البعيجي متسائلا اين المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي اليس من الاجدر ان يقوم بواجبه ويتحرك لضرب الفساد والمفسدين وهاهو محافظ كركوك يعود الى اربيل متحديا الحكومة الاتحادية والقضاء لذلك على الحكومة الاتحادية ان يكون لها موقف واضح من عودة نجم الدين كريم من اجل محاسبتة وتقديمه للقضاء حتى ياخذ جزاءه العادل

KKK

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