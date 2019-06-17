التطوير النيابية: غياب النواب عن الجلسات مستمر

2019/06/17 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني عمانوئيل خوشابا، اليوم الاثنين، أن بعض النواب ما زالوا يتغيبون عن جلسات مجلس النواب، لافتا الى أن رئاسة المجلس أوصت باستقطاع مليون دينار عن كل غياب بدون عذر شرعي وقانوني.وقال خوشابا في تصريح لـ/SNG/،إن “عدد الحضور في كل جلسة من جلسات البرلمان يصل من 200 ...

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