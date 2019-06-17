طهران: سنرفع انتاجنا من اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ

2019/06/17 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، ان" دخول ايران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الاوروبية".

وذكر كمالوندي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، ان" انتاج ايران للماء الثقيل وما حققته جراء ذلك من التقدم في انتاج الادوية واضاف : لا نريد ان ننكث التزاماتنا مع بعض الاسواق ، وقد نذهب الى انتاج اكثر من 130 طنا من الماء الثقيل ".ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع في المرحلة الثانية من خفض الالتزامات في الاتفاق النووي والوعود التي قدمها الجانب الاوروبي رغم مضي اكثر من عام وقال : المهم لدينا التطبيق الواقعي على الارض من جانب الاوروبيين لالتزاماتهم".ونوه الى ان خطوات ايران تأتي في اطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي وتابع : انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى 300 كيلو غرام ويتزايد الى اكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف ، و اذا رأينا بان الاوروبيين لا يطبقوا التزاماتهم فسيتم اعادة تشغيل المفاعل المغلق وسنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم وفق الحاجة الفنية .واشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الى ان ايران تطبق جانبا من التزامتها في الداخل بشأن انتاج الماء الثقيل واضاف : انتاجنا من الماء الثقيل قد يرتفع الى اكثر 130 طنا ، وبامكاننا بيع جزء من انتاجنا هذا ، فلدينا سوق ولدينا ايضا حاجة في الداخل للماء الثقيل .انتهى..م.م

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