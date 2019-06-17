محكمة تحقيق البصرة: تصديق اعترافات متهم قام بقتل شقيقه نتيجة لخلافات شخصية

صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة التابعة الى رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اعترافات متهم قام بقتل شقيقه نتيجة لخلافات شخصية .
واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان " محكمة تحقيق البصرة الثالثة دونت اقوال متهم قام بقتل شقيقه وترك جثته في داره في منطقة حي الاصدقاء بمحافظة البصرة والهرب الى بغداد نتيجة خلافات شخصية بينهما "
واضاف البيان انه " بعد اجراء التحقيقات وجمع المعلومات تم التوصل الى القاتل وتم القبض عليه وتم تصديق اعترافاته قضائيا " ، لافتا الى ان " المحكمة اتخذت كافة الاجراءات بحق المتهم بغية احالته الى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل " .
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