2019/06/17 | 12:31

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عمليات البصرة تصدر بياناً بشأن منشورات منسوبة لداعش وتوضح حقيقة التهديدات الامنية

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بغداد اليوم - ديالى

كشفت عضو مجلس ديالى ايمان عبد الوهاب، الإثنين، 17 حزيران، 2019، عن خارطة طريق لتعزيز امن اكبر نواحي جنوب المحافظة.

وقالت عبد الوهاب في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تجمعا شعبيا كبيرا اقيم في ناحية بهرز (10

بغداد اليوم - البصرة

عقدت القيادات الامنية في البصرة، الاثنين 17 حزيران 2019، اجتماعاً في منطقة ابي الخصيب جنوب المحافظة، بعد العثور على منشورات منسوبة لتنظيم داعش.

وقال مصدر أمني خاص لـ (بغداد اليوم) إن "القيادات الامنية عقدت اجتماعاً عاج

بغداد اليوم-كركوك

اكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، في كركوك، هدايت طاهر، الإثنين، 17 حزيران، 2019، أن حزبه قدم شكوى عن طريق النواب الكرد في بغداد، ضد محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري.

وقال طاهر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن &

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