2019/06/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC بحث وزير الخارجية محمد الحكيم،اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي صباح الخالد مستجدات الأوضاع في المنطقة ومحاولة تهدئتها.وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم اجرى اتصالاً هاتفيًّ مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد”، مبينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي محاولة تهدئة اوضاع المنطقة المركز الخبري الوطني.

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