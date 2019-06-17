مدرب شباب الصالات يصف مباراة اليابان بـ”المفصلية”

2019/06/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف مدرب منتخب شباب الصالات، علي طالب، مباراة دور ربع نهاي كأس آسيا بـ”المفصلية”، مؤكداً ثقته بتحقيق الانتصار في المباراة والعبور الى نصف النهائي.وقال طالب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليابان وتابعته / المعلومة/، إن “مباراتنا أمام اليابان ستكون مفصلية بالنسبة لنا، الفوز فيها يصلنا إلى المربع الذهبي، لدينا خططنا الخاصة التي نتمكن […]

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