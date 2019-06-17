2019/06/17 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عثر على جثث 8 مهاجرين، الاثنين، قبالة سواحل تركيا بعد غرق مركبهم، بحسب ما ما أفاد خفر السواحل الاتراك.وغرق مركبهم قبالة مدينة بدروم في جنوب غرب تركيا.وتم انقاذ 31 مهاجرا آخرين بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح جنسيات المهاجرين.وأبلغت السلطات عند الساعة 07:20 (04:20 ت غ) الاثنين بغرق المركب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرق 8 مهاجرين قبالة سواحل تركيا وكالة خطوة برس.

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