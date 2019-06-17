2019/06/17 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنني، عن مباشرتها بعملية دهم وتفتيش في ناحية المعتصم لالقاء القبض على مطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قطعات قيادة عمليات سامراء، وباسناد من طيران الجيش، نفذت عملية مداهمة وتفتيش لمنطقة طويبة والبوزاغه ومنطقة صعيوية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات سامراء تداهم مناطق بناحية المعتصم للقبض على مطلوبين وكالة خطوة برس.

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