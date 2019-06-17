الجزائري يدعو لحل مشكلة موظفي عقود تنمية الأقاليم وحسم تعيينات التربية

2019/06/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاثنين، الى إيجاد حلول واقعية لموظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد، فيما طالب بحسم موضوع تعيينات التربية.

وقال الجزائري في بيان على هامش حضوره الاجتماع الثالث للهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحضور السادة المحافظين ورؤساء المجالس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "من الضروري الإسراع بحسم ملف موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد وإعادتهم الى الوظيفة".واضاف الجزائري انهن "يدعو لحل موضوع تعيينات التربية والدرجات المخصصة لتربيات بغداد الستة خاصة وان المحافظة أنهت جميع الاستعداد لذلك".واوضح البيان ان "الاجتماع تضمن مناقشة ملف الطاقة الكهربائية والتنسيق بين المحافظات فضلا عن ملف الاستثمار وكذلك جهود دعم الفلاحين وغيرها من ملفات الخدمات والإعمار".انتهى

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