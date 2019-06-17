نائب: كريم مطلوب قضائياً وعلى الحكومة القبض عليه ومحاكمته

2019/06/17 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ طالب النائب عن أئتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، ان يكون للحكومة الاتحادية موقف جاد وواضح اتجاه عودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الى اقليم كردستان امام مرأى الجميع رغم وجود ملفات وقضايا ضده.وقال البعيجي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم توجد عليه عدة ملفات اختلاس وقضايا اخرى في النزاهة لذلك يجب ان يقدم امام القضاء العراقي حتى يحاكم جراء ما قام به طيلة فترة تسنمه منصب المحافظ”.

واضاف متسائلاً: “أين موقف الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي من محافظ كركوك وهو الان يتواجد في اربيل يمارس حياته الطبيعية بالرغم من وجود العديد من ملفات الفساد المتهم بها والتي يجب ان يحاكم عليها من خلال مثوله امام القضاء العراقي وبدون اي مجامله من قبل اي جهة كانت”.

وتابع: “أين المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليس من الاجدر ان يقوم بواجبه ويتحرك لضرب الفساد والمفسدين وهاهو محافظ كركوك يعود الى اربيل متحديا الحكومة الاتحادية والقضاء لذلك على الحكومة الاتحادية ان يكون لها موقف واضح من عودة نجم الدين كريم من اجل محاسبتة وتقديمه للقضاء حتى ياخذ جزاءه العادل”.

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