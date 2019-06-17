“بالفديو”.. مواطن يسخر من وزير عراقي سابق امام انظاره

2019/06/17 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق سخر مواطن عراقي من الوزير السابق باقر جبر الزبيدي الذي شغل منصب وزير في وزارات (الداخلية، المالية، النقل، النفط)، كما اتهمه بجني الاموال من مناصبه تلك.

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