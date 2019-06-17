دولة القانون يطالب بمحاكمة نجم الدين كريم بتهم الاختلاس وقضايا النزاهة

2019/06/17 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب ائتلاف دولة القانون، بمحاكمة محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، بقضايا الاختلاس، وقضايا اخرى متعلقة بالنزاهة.

وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في

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