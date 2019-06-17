صادقون تطالب اقليم كردستان بتسليم نجم الدين كريم الى الاجهزة الامنية

2019/06/17 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي الاجهزة الامنية في اقليم كردستان لتسليم محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي عاد الى

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