قيادي سني: العراق أمام فرصة أخيرة وسيكون أول المحترقين من هذه الحرب

2019/06/17 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، الاثنين، أن العراق حكومة ونظاما أمام فرصة أخيرة، فيما حذر من أنه سيكون أول المحترقين إذا اندلت الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.وقال المشهداني في حوار مع قناة “العالم” الإيرانية وتابعته /المعلومة/، إن “ العراق امامه فرصة اخيرة حكومة ونظاما، ان لم يستطع ان يتخطاها فستكون […]

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