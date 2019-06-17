التربية: بدء العطلة الصيفية للمعلمين والمدرسين

2019/06/17 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، اليوم الاثنين، موعد العطلة الصيفية للمعلمين والمدرسين في المدارس والمعاهد التعليمية.

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