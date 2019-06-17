2019/06/17 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان يكون للحكومة الاتحادية موقف جاد وواضح تجاه عودة محافظ كركوك السابق الى اقليم كردستان امام مرأى الجميع .وهناك ملفات وقضايا ضده .واشار البعيجي في بيان الى :” ان محافظ كركوك نجم الدين كريم توجد عليه عدة ملفات اختلاس وقضايا اخرى في النزاهة ، لذلك يجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي : محافظ كركوك السابق مطلوب للقضاء ..وعلى الحكومة الاتحادية التحرك للقبض عليه ومحاكمته) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي : محافظ كركوك السابق مطلوب للقضاء ..وعلى الحكومة الاتحادية التحرك للقبض عليه ومحاكمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).