2019/06/17 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البصرة: منشورات داعش لا تشكل أي تهديد أمني على المحافظة واتخذنا الاجراءات

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