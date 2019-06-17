إنستجرام تختبر طرقا أسهل لاسترداد الحسابات المخترقة

2019/06/17 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي عن طرقًا جديدة لمستخدميها للوصول لحساباتهم المخترقة، وتختبر الشبكة عملية استرداد حساب داخل التطبيق.وذكرت انستجرام ، ان ” الطريقة الجديدة تعمل على تعقيد عملية اختراق الحساب، حيث يجب على المستخدم في الوقت الحالي إما انتظار البريد الإلكتروني أو ملء نموذج دعم، والنهج الحديث يستخدم التطبيق لطلب أنواع مختلفة […]

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