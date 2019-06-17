«داعش» يدعم تظاهرات البصرة ويُنذر الأمن: لا تقتلوا المحتجين

2019/06/17 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق دخلت محافظة #البصرة، حالة انذار شعبية قسوى، بعد العثور على منشوراتٍ يشتبه بصلتها بتنظيم “#داعش”، وهي حادثة تُعد الأول من نوعها في المدينة.وتذكر #المنشورات التي […]

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