بعد عقوبات امريكية ضدها..شركة هواوي: خسائرنا 30 مليار دولار

2019/06/17 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مؤسس شركة هواوي الصينية للاتصالات / رن تشنغ في / ان ” شركته اشبه بطائرة تضررت بشدة، وإن الإيرادات ستكون أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.”.واضاف في تصريح صحفي اليوم إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض قدرتها، وان التحركات الأمريكية لتقييد أعمالها لن تمنعنا”.وكانت الولايات المتحدة وضعت هواوي […]

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