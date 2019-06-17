2019/06/17 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى عدد من أهالي حي المعامل في بغداد من سوء الخدمات وتردي الواقع المحلي .وعبر المواطنون عن غضبهم بسبب انقطاع المياه لمدة 5 أيام حيث تمت الإستعانة بشاحنات المياه الجوالة مما أدى إلى زيادة العبئ المادي بالإضافة إلى زيادة الأمراض بسبب المياه الملوثة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معاناة كارثية وخدمات صفر ..



حي المعامل بلا مياه منذ 5 أيام النعيم نيوز.

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