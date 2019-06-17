لقد اتعبتم الناس ، الا تكتفون. ؟

2019/06/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي أنقل إليكم مفردة واحدة من حياة الناس ،كي انبهكم بما انتم فاعلون ، اليوم وفي لهيب الصيف الماء والكهرباء كل منهم بلاعب الأخر ، هذا يأتي وذاك...أكمل القراءة ←

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