2019/06/17 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي أنقل إليكم مفردة واحدة من حياة الناس ،كي انبهكم بما انتم فاعلون ، اليوم وفي لهيب الصيف الماء والكهرباء كل منهم بلاعب الأخر ، هذا يأتي وذاك...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقد اتعبتم الناس ، الا تكتفون. ؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقد اتعبتم الناس ، الا تكتفون. ؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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