قطار يدهس شاحنة ضخمة بالمكسيك – فيديو

2019/06/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت شاحنة مسرعة من أمام مسار للقطارات فكانت العواقب وخيمة.

وفقا لمقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة، ونشره موقع لايف ليك، كان المزلقان يعمل دون وجود حاجز مما دفع الشاحنة الضخمة للعبور من على مسار القطار، لكن لسوء حظها أن القطار كان مارا في اللحظة نفسها، فأصابها وأخرجها عن المسار.

من حسن حظ السائق أنه لم يصب بأذى وتوقف القطار على الفور، كما أن مقطع الفيديو المشار له التقط في إحدى المناطق المكسيكية.

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