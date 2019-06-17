مرشح للرئاسة الأميركية: التوترات مع إيران تذكرنا بالفترة التي سبقت غزو العراق

2019/06/17 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية بيت بوتينغ، الاثنين، أن التوترات المتصاعدة مع ايران يذكرنا بشكل مثير للقلق بالفترة التي سبقت غزو العراق ومن المصادفات ان يقودها نفس الاشخاص الذين دفعوا باتجاه الغزو.ونقلت شبكة “سي ان ان” الامريكية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن بوتينغ قوله إن “الامر المزعج لنا جميعا والمثير للصدمة […]

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