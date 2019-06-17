بالوثيقة.. الحكمة النيابية تدخل المعارضة 'رسمياً'

2019/06/17 | 12:50

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الحكمة النيابية تبلغ رئاسة البرلمان رسمياً تحولها الى كتلة معارضة

قدمت كتلة الحكمة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها كـ"معارضة سياسية" بشكل قانوني.



وجاء في الطلب الموقع من قبل رئيس الكتلة النائب فالح الساري ، وتنشر السومرية نيوز، نسخة منه، أن كتلة الحكمة النيابية تحولت الى المعارضة السياسية، أرجو اعتماد ذلك قانونيا والتعاطي مع الكتلة على هذا الاساس داخل مجلس النواب.





وكان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد اعلن بعد اجتماع له، امس الاحد (6 حزيران 2019)، الذهاب نحو "المعارضة السياسية الدستورية".

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