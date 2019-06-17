الحكمة يسعى لتغيير وزراء “غير كفؤين” بحكومة عبد المهدي

2019/06/17 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن فدعم، اليوم الاثنين، ان كتلته شخصت بعض الوزراء غير الكفؤين بكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتعمل على استبدالهم بوزراء جدد.وقال فدعم في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “تيار الحكمة في مجلس النواب يعمل على اكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل […]

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