عمليات البصرة تصدر توضيحا حول منشورات لداعش والدخول بحالة انذار

2019/06/17 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت قيادة عمليات البصرة اقصى يوم الاثنين دخولها في حالة انذار على خلفية منشورات لداعش في قضاء ابي الخصيب تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادة في بيان انها تنفي وبشكل قاطع دخول قواتها الأمنية بحالة انذار ضمن قاطع المسؤولية بعد وجود منشورات في قضاء ابي الخصيب الآن".

واضاف البيان ان "المنشور لا يشكل أي تهديد أمني على محافظة البصرة خصوصا أن القيادة لديها المعلومات الكاملة عن المنشور والجهات التي تعمل على انتشاره وسط الشارع البصري".

ونوه البيان الى أن "ما يثار من خلال بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول دخول القوات الأمنية بحالة انذار غير صحيح"، مستدركا القول "نعم هناك بعض الإجراءات الأمنية اتخذت من قبل القيادة تعتبر ضمن واجباتها الاعتيادية".

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