2019/06/17 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعلنت منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، عن طرق جديدة لمستخدميها للوصول لحساباتهم ‏المخترقة، وتختبر الشبكة عملية استرداد حساب داخل التطبيق.‏ وذكرت المنصة، أن ”الطريقة الجديدة تعمل على تعقيد عملية اختراق الحساب، حيث يجب على ‏المستخدم في الوقت الحالي إما انتظار البريد الإلكتروني أو ملء نموذج دعم، والنهج الحديث ‏يستخدم التطبيق لطلب أنواع مختلفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انستغرام يعلن عن طرق جديدة لمستخدميه وكالة خطوة برس.

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