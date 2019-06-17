بالوثيقة.. الحكمة النيابية تتحول الى المعارضة السياسية

2019/06/17 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت كتلة الحكمة النيابية رسمياً تحولها الى المعارضة السياسية.

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