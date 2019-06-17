2019/06/17 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدبي:عبد المهدي باقي ..ولا يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل و الجميع يشترك بوضع العقد و العراقيل امام سير الحكومة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدبي:عبد المهدي باقي ولا يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل و الجميع يشترك بوضع العقد و العراقيل امام سير الحكومة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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