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الدبي:عبد المهدي باقي ولا يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل و الجميع يشترك بوضع العقد و العراقيل امام سير الحكومة


الدبي:عبد المهدي باقي ولا يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل و الجميع يشترك بوضع العقد و العراقيل امام سير الحكومة
2019/06/17 | 12:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدبي:عبد المهدي باقي ..

ولا يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل و الجميع يشترك بوضع العقد و العراقيل امام سير الحكومة .

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