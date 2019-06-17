قيادي سني: العراق أمام فرصة أخيرة وسيكون أول المحترقين من هذه الحرب

2019/06/17 | 12:54

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بغداد:سومر نيوز

رأى رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، الاثنين، أن العراق حكومة ونظاما أمام فرصة أخيرة، فيما حذر ...

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