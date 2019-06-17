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إنستجرام تختبر طرقا أسهل لاسترداد الحسابات المخترقة


إنستجرام تختبر طرقا أسهل لاسترداد الحسابات المخترقة
2019/06/17 | 12:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

اعلنت منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي عن طرقًا جديدة لمستخدميها للوصول لحساباتهم المخترقة، وتختبر الش...

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