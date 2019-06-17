الصناعة: لدينا 30 معملا لانتاج المنظفات قادرة على تلبية الحاجة المحلية والتصدير

2019/06/17 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن وجود 30 شركة لانتاج المنظفات تابعة للوزارة، مبينة أن تلك الشركات قادرة على تلبية الحاجة المحلية والتصدير.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، إن “الوزير صالح الجبوري التقى بمكتبه الرسمي في مقر الوزارة، اليوم، بعدد من الصناعيين من اصحاب المعامل الكيمياوية المتخصصة بصناعة المنظفات بحضور مستشار الوزارة للتنمية عباس […]

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