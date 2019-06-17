2019/06/17 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: الموارد المائية تعلن تسليم مهمة صيانة أسس سد الموصل من قبل شركة إيطالية.مطالبات بتعويض المزارعين الذين تضررت أراضيهم جراء الحرائق.شركة أور إحدى تشكيلات وزارة الصناعة تجهز مدينة الموصل بقابلوات وأسلاك كهربائية طبيب: المكونات التي يضعها معجون الأسنان لا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 16 – 6 – 2019 النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 16 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانوراما اليوم 16 – 6 – 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).