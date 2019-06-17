المؤبد لمهرب إيراني أدخل 3 كغم من المخدرات عبر دراجة نارية الى جنوب العراق

2019/06/17 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن المؤبد ضد مهرب إيراني الجنسية ضبط متلبسا بإدخال ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة للبلاد عبر دراجة نارية.وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن "محكمة جنايات ميسان قضت حكما بالسجن المؤبد على مدان من حملة الجنسية الإيرانية بإدخال مواد مخدرة (ثلاثة كيلوغرامات) الى العراق".وأضاف أن "المدان ضبط متلبسا من قبل شعبة الاستخبارات في الحدود بعد إدخاله المواد عبر دراجة نارية"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استناد لأحكام المادة 27 / أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ"رقم ( 50 ) لسنة 2017 .

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