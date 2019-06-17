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الأثنين 17 يونيو 2019 | 12:49 مساءً | عدد القراءات : 15

اعادة اصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

بغداد/...اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، اعادة اصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة، تمكنت من اعادة اصدار حاويتين حجم ٤٠ قدم احدها محملة ١٤٧٤كارتون لحوم مجمدة لعدم وجود اوراق رسمية بها فيما تحمل الحاوية الأخرى اكثر من ٧ اطنان من مادة الكيك لتجاوزها المدة المسموح بدخولها للبلد".

واضافت، ان "مركز جمرك ام قصر الجنوبي قام باعادة اصدار الحاويتين وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل واتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".

يذكر، ان "الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".انتهى1

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