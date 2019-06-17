2019/06/17 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن انتفاخ المعدة يشعر المرء بعدم الراحة، ويعد أمرا مؤلما لأكثر من سبب، نفسيا وجسديا، وغالبا ما يحدث انتفاخ المعدة والأمعاء جراء الإفراط في الأكل والشرب.وفيما يلي 6 مشروبات، من المكافئات الطبيعية والمغذية، للمساعدة على التغلب على انتفاخ المعدةوتهدئة الأعراض الناجمة عنه، والذي ينجم غالبا عن انسداد الغازات في الجهاز الهضمي.وعلى الرغم من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 مشروبات تقضي على انتفاخ المعدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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