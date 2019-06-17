مدرب أسود الرافدين: ثقتنا كاملة باللاعبين لتحقيق الانتصار على اليابان

2019/06/17 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس انطلق، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب العراق واليابان في ربع نهائي كأس اسيا ‏لشباب كرة الصالات المقامة منافساتها في مدينة تبريز الايرانية.‏ وقال مدرب ليوث الرافدين علي طالب خلال المؤتمر، إن “مباراتنا أمام اليابان ستكون مفصلية ‏بالنسبة لنا، الفوز فيها يصلنا إلى المربع الذهبي، لدينا خططنا الخاصة التي نتمكن من خلالها

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