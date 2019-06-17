مهند الصباح - التمايز والاختلاف وطريقة التفكير

2019/06/17 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_الصباح التمايز والاختلاف وطريقة التفكيرمهند الصبّاح جُبل الإنسان على الاختلاف، اختلاف في الجنس، اللغة، الدين، العادات والتقاليد، اختلاف في الثقافة ونظرته لنفسه وللحياة، واختلاف في أسلوب العيش وانتقاء أدواته.هذا التباين ربّما يكون مؤصلا وراثيّا، وربما هو ناشئ نتيجة تغيّر المناخ المعيشي للفرد أو للجماعات كانتقال الفرد من الطبقة الوسطى صعودا و هبوطا بعد اكتسابه مقوّمات الانتماء لطبقة جد......

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