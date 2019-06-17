النجف:الحشد يؤكد ان 78 شخصا من ذوي الشهداء شملوا بالحج وينظم محاضرات توعوية لهم

2019/06/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الاثنين، ان 78 شخصا من ذوي الشهداء في المحافظة شملوا بالحج هذا العام، فيما نظم محاضرات توعوية لهم.وقال المكتب في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الاشرف نظمت محاضرات وارشادات توعوية للحجاج من ذوي شهداء الحشد المشمولين بموسم الحج عام ٢٠١٩”.واضاف ان

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