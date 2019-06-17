2019/06/17 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدبي:الدرجات الخاصة و السفراء تقدم بمقترح وليس من صلاحية الوزير تعين مدراء عامين او اقالتهم .

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