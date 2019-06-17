2019/06/17 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الاثنين، إعادة اصدار حاويتين محملتين بمواد غذائية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي.وقالت الهيئة في بيان لها ، إن ” السلطة الجمركية في مركز جمرك أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، تمكنت من إعادة إصدار حاويتين حجم ٤٠ قدم احدها محملة ١٤٧٤كارتون لحوم مجمدة لعدم وجود اوراق رسمية بها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة إصدار حاويتين محملتين بمواد مخالفة في منفذ أم قصر الجنوبي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة إصدار حاويتين محملتين بمواد مخالفة في منفذ أم قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة إصدار حاويتين محملتين بمواد مخالفة في منفذ أم قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).