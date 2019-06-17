البصرة:هيئة الحشد تنظم حملة لدعم شريحة العمال والموظفين الخدميين

2019/06/17 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة الحشد الشعبي في البصرة، الاثنين، حملة معنوية لدعم العمال والموظفين الخدميين .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه” تزامنا مع أيام انطلاق الفتوى المباركة والذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي نظم مكتب الحشد في البصرة حملة دعم معنوي لشريحة العمال والموظفين الخدميين الذين يسهمون بجعل مدينتنا الحبيبة البصرة الفيحاء أكمل

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