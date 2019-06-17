2019/06/17 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري شمال شرقي نيجيريا

الاثنين

17

حزيران

2019 :

01:00 pm

10

أفاد مسؤولون نيجيريون بسقوط عشرات القتلى من جراء هجوم نفذه

ثلاثة انتحاريين ليلة السبت الماضي في ولاية بورنو شمال شرق

البلاد.ونقلت وكالة رويترز اليوم الاثنين عن مسؤولين في مؤسسات الإغاثة

الحكومية إعلانهم أن 30 شخصا على الأقل قتلوا جراء الهجوم في قرية

كوندوغا الواقعة على بعد 25 كيلومترا عن مركز الولاية مدينة

مايدوغوري، وأكد رئيس القرية، بولاما كالي، أيضا وقوع الاعتداء.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري شمال شرقي نيجيريا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري شمال شرقي نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).