2019/06/17 | 13:03

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إنستغرام تختبر طرقا أسهل لاسترداد الحسابات المخترقة

الاثنين

17

حزيران

2019 :

12:45 pm

35

اعلنت منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي عن طرقًا جديدة لمستخدميها

للوصول لحساباتهم المخترقة، وتختبر الشبكة عملية استرداد حساب داخل

التطبيق.وذكرت انستغرام ، ان ” الطريقة الجديدة تعمل على تعقيد عملية اختراق

الحساب، حيث يجب على المستخدم في الوقت الحالي إما انتظار البريد

الإلكتروني أو ملء نموذج دعم، والنهج الحديث يستخدم التطبيق لطلب

أنواع مختلفة من المعلومات مثل عنوان البريد الإلكتروني الأصلي أو رقم

الهاتف”.وسيحصل المستخدم بعد ذلك على رمز مكون من 6 أرقام يتم إرساله إلى

معلومات الاتصال التي تختارها، وسيمنع إنستجرام المتسللين من استخدام

البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من

جهاز مختلف.

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