النصر يرحب باعلان الحكمة الذهاب نحو المعارضة ويؤكد: سيدعم معارضتنا ’’التقويمية’’

2019/06/17 | 13:03

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بغداد اليوم - بغداد

رحب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ، الاثنين 17 حزيران 2019، باعلان تيار الحكمة التحول نحو "المعارضة"

يتبع ..

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (17 حزيران 2019)، عن عقد اجتماع لمناقشة آلية اختيار المديرين العامين والدرجات الخاصة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع الدوري لممثلي المنظومة الرقابية الوطنية، الذي ترأسه

بغداد اليوم - بغداد

سلمت كتلة الحكمة النيابية رئاسة البرلمان ، الاثنين 17 حزيران 2019، رسمياً اشعاراً بتحولها الى كتلة معارضة.

واعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الاحد 6 حزيران 2019، الذهاب نحو المعارضة السياسية الدستورية.

وقال التيار في بي

بغداد اليوم - السليمانية

ذكر مراسل بغداد اليوم ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ، الاثنين 17 حزيران 2019، وصل الى السليمانية لاجراء جولة محادثات تخص تشكيلته الحكومية.

وقال مراسلنا ان بارزاني وصل السليمانية وبدأ اجتماعا مع المكتب ا

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