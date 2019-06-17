2019/06/17 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسامة نمير - ما متت (فيديو كليب حصري) | 2019 | Osama Nameer - Ma Matt) نشر أولاً على موقع (قناة الرماس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OfqFPKVtnj8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسامة نمير - ما متت (فيديو كليب حصري) | 2019 | Osama Nameer - Ma Matt) نشر أولاً على موقع (قناة الرماس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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