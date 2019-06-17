2019/06/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ليس من السهل على أي امرأة التعامل مع الزوج النكدي؛ إذ يصعب عليها فهم ما يريد، أو التأقلم معه؛ لعدم فسحه المجال لها لفعل ذلك، كما أنه دائمًا يركز خلال وجوده في البيت على الأمور السلبية، ويحرم زوجته من إبداء رأيها، ما يتسبَّب في أحيانٍ كثيرة في انتهاء العلاقة الزوجية.وتفاديًا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل للتعامل مع الزوج النكدي وكالة خطوة برس.

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