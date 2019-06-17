الخزعلي : محاولات الهروب من المسؤولية لن تبرئ احدا

2019/06/17 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان “محاولات الهروب من المسؤولية او ركوب الموجة لن تبرئ احدا”.وقال في تغريدة على موقعه في تويتر :” ان المشاكل الحالية ليست وليدة اللحظة ، انما هي نتيجة تراكمات الأعوام السابقة “.ودعا الخزعلي جميع القوى لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها باتخاذ خطبة المرجعية خارطة طريق […]

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